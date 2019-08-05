Экс-участница «Дома-2» Слугина насладилась отдыхом с сыном Тарзана

Сын Наташи Королевой и Тарзана Архип наслаждается отдыхом с возлюбленной Марией Слугиной. Девушка известна, как бывшая участница телепроекта «Дом-2» и участница многочисленных конкурсов красоты. Молодые проводят отпуск вместе с родителями Архипа.

больше по теме Ливень помешал Королевой и Тарзану сходить в аквапарк в Туапсе Но звездные супруги не сильно расстроились.

О том, что пара вместе отправилась на юг свидетельствуют блоги Наташи Королевой и возлюбленной 17-летнего Архипа. Мужчины решили этот момент не афишировать. На свадьбе знакомых, откуда Королева выкладывала горячие фотографии с пивом, молодые тоже присутствовали. В сторис певицы попадали горячие танцы влюбленных ребят.

Впрочем, эти отношения уже трудно назвать тайными. Пара практически везде в последнее время появляется вместе.