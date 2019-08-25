ЗВЕЗДЫ

Девушка сына Тарзана заявила, что ни от кого не ждет помощи

Бывшая участница телепроекта «Дом 2» сама зарабатывает себе на жизнь.

Девушка сына Тарзана заявила, что ни от кого не ждет помощи
Архип Глушко и Мария Слугина/instagram.com/slugina_64/

Похоже, что модель Мария Слугина, более известная как потенциальная невестка Наташи Королевой и Тарзана, почувствовала себя настоящий звездой. В последнее время ее часто видят в компании известной семьи.

Она отдыхала вместе с 17-летним сыном певицы Архипом в Сочи, засветилась с ними на свадьбе друзей Королевой и светских мероприятиях в Москве. Девушка почувствовала себя настолько уверенной, что взяла на себя роль коуча и стала раздавать советы в своем блоге на тему «Как добиться успеха».

В Instagram бывшая участница телепроекта «Дом 2» написала:

«Нужно рассчитывать только на себя, а не на родителей или мужчину. Может настать день, когда их не станет. И что тогда вы будете делать?»

Мария сообщила, что всего в своей жизни привыкла добиваться сама и ради этого готова на многое. Например, спать всего по 3 часа в день. Она уверенна, что все в этом мире дается только благодаря кропотливому труду.

«У родителей денег не беру, обхожусь тем, на что хватает самой!» — сказала 23-летняя Слугина.

Мария Слугина. Фото
Мария Слугина/instagram.com/slugina_64/

Отметим, Наташа Королева, хоть и относится к девушке очень хорошо, не особо рассчитывает, что Архип женится именно на ней.

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Девушка сына Тарзана заявила, что ни от кого не ждет помощи
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