Эмин поделился совместным снимком с приемной дочерью экс-жены

Увидев фото Амины, поклонники певца не стали сдерживать себя в комплиментах в ее адрес.

39-летнего исполнителя и бизнесмена Эмина Агаларова не раз называли идеальным отцом. Самая младшая наследница появилась на свет в конце прошлого года – девочку, которую назвали Афиной, ему родила нынешняя супруга Алена Гаврилова.

Несмотря на новую семью, Агаларов не забывает о детях от бывшей жены Лейлы Алиевой – 10-летних близнецах по имени Али и Микаил. Более того, у него теплые отношения с приемной дочерью экс-супруги Аминой. Девочку Алиева удочерила уже после того, как рассталась с Агаларовым. Однако Эмин все равно относится к Амине как к родной дочери.

Недавно в своем блоге исполнитель опубликовал совместной фото с ней. На снимке и Эмин, и Амина жизнерадостно улыбаются. Увидев подросшую девочку, поклонники не скупились на комплименты в ее адрес.

Напомним, Эмин уже учит сыновей тонкостям бизнеса. Мальчики нередко посещают офис отца и понемногу погружаются в его работу.