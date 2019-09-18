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Эмин поделился совместным снимком с приемной дочерью экс-жены

Увидев фото Амины, поклонники певца не стали сдерживать себя в комплиментах в ее адрес.

Эмин поделился совместным снимком с приемной дочерью экс-жены
Эмин Агаларов Фото: globallookpress.com

39-летнего исполнителя и бизнесмена Эмина Агаларова не раз называли идеальным отцом. Самая младшая наследница появилась на свет в конце прошлого года – девочку, которую назвали Афиной, ему родила нынешняя супруга Алена Гаврилова.

Несмотря на новую семью, Агаларов не забывает о детях от бывшей жены Лейлы Алиевой – 10-летних близнецах по имени Али и Микаил. Более того, у него теплые отношения с приемной дочерью экс-супруги Аминой. Девочку Алиева удочерила уже после того, как рассталась с Агаларовым. Однако Эмин все равно относится к Амине как к родной дочери.

Недавно в своем блоге исполнитель опубликовал совместной фото с ней. На снимке и Эмин, и Амина жизнерадостно улыбаются. Увидев подросшую девочку, поклонники не скупились на комплименты в ее адрес.

Приемная дочь Эмина. Фото
Скриншот: https://www.instagram.com/p/B2im-UrgiWf/

Напомним, Эмин уже учит сыновей тонкостям бизнеса. Мальчики нередко посещают офис отца и понемногу погружаются в его работу.

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Эмин поделился совместным снимком с приемной дочерью экс-жены
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