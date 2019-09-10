Эмин показал трогательное фото с подросшей дочкой Афиной

Певец не расстается с девятимесячной наследницей даже во время поездок.

Эмин Агаларов не только популярный певец, но и бизнесмен. Не первый год он организовывает фестиваль «Жара», в котором участвуют звезды отечественного шоу-бизнеса. Несколько месяцев назад фестиваль прошел в Баку. Там артист появился в компании своей супруги Алены Гавриловой. Влюбленные светились от счастья. И это не удивительно, так как в канун 2018 года избранница подарила Эмину дочку Афину. Этот ребенок стал первым для девушки и четвертым для артиста.

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Со своей бывшей женой Алиевой Лейлой он сохранил дружеские отношения, а также продолжает участвовать в жизни старших наследников. 10-летних близнецов Али и Микаила он даже берет на работу. О младшей дочке Агаларов заботиться так, будто впервые познал радость отцовства. Он после тяжелого дня с радостью сам кормит малышку и находит время, чтобы с ней погулять. Как оказалось, даже во время путешествий певец не расстается с крохой.

На днях в соцсети Эмин опубликовал трогательное фото, которое было сделано в самолете. В кадре артист сидит в кресле и придерживает Афину, которая облокотившись на отца смотрит в иллюминатор.

«Вместе навсегда», — написал он.

Поклонники в очередной раз восхитились певцом, который так тщательно заботится о своих детях. «Какая прекрасная пара — любовь на всю жизнь», «Уже такая большая малышка!», «Маленькая летунья», «Вот это муж и папа все успевает», «Лучший папа», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что ранее Эмин рассказал о характере своей наследницы. По его словам, если девочка что-то хочет, то она это обязательно получит.

А вы берете с собой детей в путешествия?