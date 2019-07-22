Эмин Агаларов заявил, что не бросал экс-жену ради Гавриловой

Певец не скрывает, что разошелся с Лейлой еще до того, как начал строит отношения с нынешней избранницей.

В недавнем интервью Эмин Агаларов заговорил о родительстве и дружбе с бывшей супругой Лейлой Алиевой. По словам артиста, когда он начал строить отношения с нынешней избранницей — моделью Аленой Гавриловой, в прессе появились слухи о том, что он якобы бросил жену ради нового увлечения. Однако сам Эмин утверждает, что расстался с Лейлой еще до знакомства с будущей возлюбленной.

Вместе с Аленой певец воспитывает дочь Афину, малышка появилась на свет в декабре 2018 года. От предыдущих отношений у артиста есть двое сыновей: 10-летие Али и Микаил. Примечательно, что певцу удалось найти общий язык и с пасынком, 12-летним Рустамом. По словам Гавриловой, она рано стала мамой. Ее первенец появился на свет, когда самой Алене было всего двадцать лет.

больше по теме Жена Эмина Агаларова призналась, что продолжает общаться с Лейлой Алиевой Недавно ставшая мамой Алена Гаврилова ответила в своем блоге на вопросы поклонников.

«Это было ненавязчиво, никто из нас не пытается быть фейковым родителем — мы были просто friends: «Привет-привет». Дети понимали, что их «первые родители» уже не вместе, но видели, что они друзья», — приводит «ОК!» слова Эмина Агаларова.

Певец не скрывает, что он мирно и без лишних скандалов разошелся с бывшей женой. Эмин до сих пор поддерживает дружеские отношения с Лейлой. Ведь у них есть общие дети.