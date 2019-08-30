Эмин Агаларов начал учить 10-летних сыновей бизнесу

10-летние близнецы сопровождают отца на работе и в отдыхе, и уже начинают вникать в дела компании.

Певец и предприниматель Эмин Агаларов рассказал, что потихоньку учит своих 10-летних сыновей бизнесу. Папа берет 10-летних близнецов Али и Микаила на работу.

«Они часто сопровождают меня, выполняют какие-то задания, слушают, вникают», — поделился 49-летний артист в интервью изданию «Вокруг ТВ».

Спорт и отдых Эмин также старается совмещать со своей семьей (кроме сыновей у него и две дочки), но признается, что мальчик уже подросли, и у них появляются собственные занятия, к которым папа непричастен.

Напомним, сейчас Агаларов является первым вице-президентом группы компаний Crocus Group, которая владеет, в том числе, и брендом «ЖАРА», а это одноименные телеканал, радиостанция, музыкальный лейбл, журнал и международный музыкальный фестиваль. В сентябре на экраны выйдет комедия «Жара», в которой снялось большое количество российских звезд: Лепс, Киркоров, Тимати и другие. Эмин лично звонил коллегам и приглашал их принять участие в создании фильма.

А вы тоже хотите, чтобы ваши дети поддержали семейное дело?