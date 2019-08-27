Нетребко в платье-макси и широкополой шляпе отметилась на отдыхе

Анна Нетребко приехала в Сочи еще до старта конкурса «Новая волна». Она успела насладиться красивыми пейзажами и каждое утро начинала с пробежки. Уже на мероприятии оперная дива появилась во всей красе вместе с мужем Юсифом Эйвазовым, который, как оказалось, смог похудеть на 26 килограммов. На этом тенор останавливаться не собирается, так как намерен достигнуть лучшего результата.

На «Новой волне» Анна выбирает легкие платья, подчеркивающие достоинства ее фигуры. Отпуск знаменитости подходит к концу, поэтому оперная дива не упускает любой возможности отдохнуть. 27 августа Нетребко сначала позировала у бассейна в бикини, а затем облачилась в платье-макси с пикантным разрезом на юбке и анималистическим принтом. Образ она дополнила белоснежной широкополой шляпой и солнцезащитными очками.

К слову, компанию певице составил Филипп Киркоров. Пока они общались, в бассейне на надувном фламинго играли их дети: сын Анны Тьяго и наследники Филиппа Бедросовича Мартин и Алла-Виктория. «Дети и жуткий розовый фламинго, дитя заката…!» — написала оперная дива. «Ну какие же мы классные!» — отметил Киркоров. К слову, он был одет не менее стильно, в шорты и рубашку с принтом в виде жилетки.

Некоторые поклонники пришли в восторг от ярких снимков. Они считают, что детям знаменитостей повезло, что у них такое беззаботное детство. «Вы здесь все прекрасны. Особенно дети, такие милашки. Наши любимчики на розовом фламинго», «Аннушка, вы такая классная!», «Главное, что дети счастливы», «Ну ножки у вас, Анна, просто отпад!», «Ах, какой наряд чудный», — комментировали пост подписчики.

А вам понравился новый наряд Нетребко?