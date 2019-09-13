Музыка

Анна Нетребко и друзья Хворостовского выступят с благотворительным концертом

Вечер сбора средств для онкобольных детей состоится 21 октября в Москве.

Анна Нетребко и друзья Хворостовского выступят с благотворительным концертом
Дмитрий Хворовстовский/фото: hvorostovsky.com

Один из самых известных в мире оперных баритонов, Народный артист России Дмитрий Хворостовский ушел из жизни 22 ноября 2017 года. Помимо музыкальной деятельности, он был известен и своей благотворительностью. 

В преддверии второй годовщины смерти певца его друзья продолжат серию концертов «Дмитрий Хворостовский и друзья — детям» в память о великом артисте. В Москве концерт состоится 21 октября. В нем примут участие Звезды мировой оперной сцены Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Лука Сальси и Екатерина Губанова.

Организаторы вечера —  Благотворительный фонд имени Дмитрия Хворостовского и международное концертное агентство «Moscow Nights/Подмосковные вечера». Представители фонда сообщили, что все собранные средства будут направлены на лечение и поддержку детей с онкологическими заболеваниями, передает ТАСС.

Старт серии благотворительных вечеров в 2014 году дал сам Хворостовский. первый концерт прошел в Государственном Кремлевском дворце. Затем акцию проводили в Уфе и в Большом театре в Москве. В прошлом году концерт провели на родине Дмитрия — в Красноярске.

За время существования проекта подопечные «Русфонда» получили более 50,9 млн рублей. Эти деньги дали возможность помочь в лечении 120 тяжелобольных детей из разных регионов России.

Напомним, Дмитрий Хворостовский умер в Лондоне в возрасте 55 лет после продолжительной болезни.  Он боролся с раком,  делал все возможное, чтобы победить смертельную болезнь. Но ни курсы химиотерапии, ни строгое соблюдение рекомендаций врачей не помогли. Дмитрий выходил на сцену после каждого улучшения, но в в последние месяцы начал терять голос. 

 

 

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Анна НетребкоБлаготворительная акцияДмитрий Хворостовкийонкологическое заболеваниеопера

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Анна Нетребко и друзья Хворостовского выступят с благотворительным концертом
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