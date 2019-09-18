Муж и сын записали трогательное видео для Анны Нетребко

В семье Анны Нетребко 18 сентября отмечается праздник — у оперной дивы день рождения. Ей исполнилось 48 лет и поздравления со знаменательной датой летят со всех уголков земли.

Супруг исполнительницы тенор Юсиф Эйвазов и сын Анны от первого брака Тьяго, конечно же, не остались в стороне и записали трогательное обращение для именинницы.

Ролик появился в Instagram мужа Нетребко и под видео уже набралось приличное количество комментариев от тех, кто присоединяется к теплым и нежным словам в адрес певицы.

Запись начинается с поздравлений и признаний.

больше по теме Фоменко назвал Нетребко лучшей певицей на планете 18 сентября вокалистке исполнилось 48 лет.

«Ты самое дорогое, что у нас есть… И не потому, что ты мама и жена, а потому, что ты чудесный человек», – делится тенор.

Свою супругу он называет доброй и талантливой. А Тиша, именно так в семье зовут мальчика, присоединяется и резюмирует, что его мама самая красивая.

«Я люблю маму, потому что она такая шикарная женщина», – заключает мальчик.

В адрес примы было сказано много трогательных слов, наверняка, самое важное осталось за кадром — это муж и сын скажут Анне Нетребко лично.

«Какое счастье, что ты есть на белом свете, потому что мир становится лучше, когда ты есть! Любовь осталась с нами! С Днем рождения!» – говорит в конце ролика Юсиф Эйвазов и посылает супруге воздушный поцелуй.

Исполнители вместе шесть лет и если между ними и случаются конфликты, то о них не знают друзья, знакомые и поклонники пары. На публике супруги не раз признавались, что счастливы вместе. Помимо любви их связывают множество совместных интересов, пишет сайт argumenti.ru.

Ранее Анна Нетребко поделилась с подписчиками в Instagram видео с выступления. В кадре артистка под овации, стоя с букетом на сцене, бросает его в зал, сообщает Пятый канал.