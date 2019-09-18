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Никакой звездности: Пугачеву сфотографировали в магазине одежды

За покупками Примадонна вышла в стильном костюме и шляпе.

Никакой звездности: Пугачеву сфотографировали в магазине одежды
Алла Пугачева /globallookpress.com

Алла Пугачева попала в объектив фотокамеры, когда пришла за покупками в магазин одежды. В руках у Примадонны — объемные сумки, однако она не смутилась и даже попозировала перед камерой.

Магазин, который решила посетить королева российской эстрады, кстати, совсем не похож на элитный бутик. Вокруг – обычные стеллажи, характерные для масс-маркетов.

Отметим, что Пугачева уже не раз попадала в объективы фотокамер, когда выходила за покупками. Совсем недавно ее сфотографировали в аптеке. Она и здесь не отказала провизорам и спокойно согласилась на снимок. Несмотря на высокий статус, певица всегда очень уважительно относится к своим поклонникам и практически всегда соглашается на автограф и селфи.

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Никакой звездности: Пугачеву сфотографировали в магазине одежды
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