Озорная и стильная: Пугачева отметилась в креативном джинсовом сарафане

Алла Пугачева в свои 70 лет может быть настоящей хулиганкой. Доказательство тому – фото, которое показали в Сети ее поклонники. На фанатской страничке ее младшей дочери Лизы в Instagram они разместили снимок, где певица предстает в дерзком образе.

На Примадонне надет джинсовый сарафан яркого морковного цвета. Неровный подол и креативное бесформенное шитье делают наряд очень необычным.

Поклонники по-разному восприняли этот стиль певицы.

«Прикольно, совсем по-молодежному. Молодец, так держать», «Алла с Лаймой – пример многим пожилым женщинам, что в любом возрасте есть своя изюминка. Молодцы», «Хорошее и позитивное фото. Пусть каждый живет и одевается так, как ему нравится», «Молодит ее этот образ, а значит, попала в точку», — написали подписчики блога.

Нашлись и те, кому пришелся не по нраву этот молодежный стиль. Комментаторы сочли, что в таком преклонном возрасте стоит предпочесть более строгие вещи.