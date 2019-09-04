ЗВЕЗДЫ

Фотофакт: Пугачеву застали врасплох в аптеке

Примадонна не отказала поклонникам в совместном снимке.

Фотофакт: Пугачеву застали врасплох в аптеке
Алла Пугачева/globallookpress.com

Поклонники Примадонны частенько отмечают, что несмотря на свой звездный статус, Алла всегда доброжелательна с людьми. В Сети появилась ее фотография из аптеки.

Сотрудники заведения узнали Аллу Борисовну и попросили попозировать с ними перед камерой, на что звезда спокойно согласилась.

Напомним, ранее мы писали, что фанаты Пугачевой смогли пробраться к квартире звезды на улице Горького и погладить ее пуделя, который выскочил в подъезд. Примадонна вежливо побеседовала с ними и даже пригласила на репетиции.

Также в Сети активно обсуждается ролик с любимицей публики, где ей 18 лет. В юности она была худенькой и черноволосой, а в голосе не было и тени фирменной хрипотцы.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ПугачеваАлла Пугачева и Максим ГалкинАлла Пугачева фото

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Фотофакт: Пугачеву застали врасплох в аптеке
Интересно?
Поделись с друзьями: