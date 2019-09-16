Мама отругала Леру Кудрявцеву за «неправильные» кружки

Со слов женщины, интеллигентные люди не пьют из кружек, похожих на «супницы».

Ведущую «Секрета на миллион» в последнее время не узнать. Все свободное время теледива проводит с годовалой Марией. Более того, Лера увлеклась и домашними делами.

На днях Кудрявцева пригласила маму на чай. Только вот телеведущая, вероятно, и не подозревала, что та раскритикует ее сервиз.

«Неприятно даже из нее пить, она же как супница», — отметила мама Леры. Кудрявцева в ответ рассмеялась, что «яблоко от яблони далеко упало».

Напомним, ранее звездная блондинка поделилась с поклонниками видео, где учит дочь плавать. Любопытно, что при этом теледива сама барахталась с маленькой Машей в воде и даже обзавелась шапочкой для плавания. Ну а счастливый папа снимал обеих на видео.