ЗВЕЗДЫ

Мама отругала Леру Кудрявцеву за «неправильные» кружки

Со слов женщины, интеллигентные люди не пьют из кружек, похожих на «супницы».

Мама отругала Леру Кудрявцеву за «неправильные» кружки
https://www.instagram.com/leratv/

Ведущую «Секрета на миллион» в последнее время не узнать. Все свободное время теледива проводит с годовалой Марией. Более того, Лера увлеклась и домашними делами.

На днях Кудрявцева пригласила маму на чай. Только вот телеведущая, вероятно, и не подозревала, что та раскритикует ее сервиз.

мама Леры Кудрявцевой
https://www.instagram.com/leratv/

«Неприятно даже из нее пить, она же как супница», — отметила мама Леры. Кудрявцева в ответ рассмеялась, что «яблоко от яблони далеко упало».

Напомним, ранее звездная блондинка поделилась с поклонниками видео, где учит дочь плавать. Любопытно, что при этом теледива сама барахталась с маленькой Машей в воде и даже обзавелась шапочкой для плавания. Ну а счастливый папа снимал обеих на видео.

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Лера Кудрявцева

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Мама отругала Леру Кудрявцеву за «неправильные» кружки
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