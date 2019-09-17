ЗВЕЗДЫ

За аренду зала для свадьбы Бондарчук заплатил 350 тысяч рублей

Режиссер и актриса решили сыграть свадьбу в Юсуповском дворце.

За аренду зала для свадьбы Бондарчук заплатил 350 тысяч рублей
КП: Лариса Кудрявцева

Вслед за Константином Богомоловым и Ксенией Собчак сочетаться браком решила еще одна пара российского шоу-бизнеса. На этот раз на пышное торжество звезд собрали Федор Бондарчук и Паулина Андреева.

Новобрачные сразу выбрали местом свадьбы северную столицу. При этом, хорошенько запутали всех гостей: полдня разгружали мебель и выпивку у Дома Беггровых на Невском. А вечером перевезли инвентарь в Юсуповский дворец. Любопытно, что аренда одного из роскошных залов там обходится в 300 тысяч рублей. А самых больших еще на 50 тысяч дороже.

Поздравить новобрачных собрались близкие и друзья пары, среди которых были замечены режиссер Резо Гигинеишвили, музыкант Сергей Мамаев, актер Константин Крюков, шоумен Игорь Угольников и конечно же Ксения Собчак с Константином Богомоловым.

Кроме них, на красной дорожке у входа во дворец на данный момент отметились Филипп Янковский, телеведущая Дарья Златопольская, актриса Светлана Устинова, дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева.

Бывшая жена актера, Светлана Бондарчук, с которой режиссера связывал 30-летний брак, на торжество не приехала.

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Паулина Андреева и Федор Бондарчуксвадьба БондарчукаФедор Бондарчук и Паулина АндрееваЮсуповский дворец

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За аренду зала для свадьбы Бондарчук заплатил 350 тысяч рублей
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