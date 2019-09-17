Супруг Ксении Бородиной посетовал, что он не авторитет для дочки

Ксения Бородина вот уже четыре года имеет статус счастливой жены и многодетной мамы. Она замужем за бизнесменом Курбаном Омаровым. Супруги воспитывают троих детей: у Ксении и Омара имеются наследники от предыдущих браков, а еще у пары родилась совместная дочка Теона.
Мама признается, что старается воспитывать крошку в строгости и девочка слушается родительницу. А вот авторитет папы под вопросом. Курбан Омаров сетует, что его слова часто ставят под сомнение и только мама является истиной в последней инстанции.
«Я не очень люблю выносить сор из избы. Но сил моих нет больше терпеть этот беспредел! — заводится мужчина. — Мама попросит Теону что-нибудь сделать, та бежит моментально все исполнять, даже если ей сказали убрать за собой игрушки. А если я попрошу что-либо, например, поцеловать меня, то полный игнор, как будто меня нет в комнате».
Эта ситуация выводит родителя из себя и он никак не может с ней справиться. Все происходящее Омаров называет «антипапское поведение».
Мужчина признает, что виной всему его мягкость и любовь к дочке, он не может быть строгим с ребенком.
«Дайте мне озверин, чтобы я хотя бы мог лицо нахмурить, когда она меня не слушается», — обращается к подписчикам в Instagram Омаров.
Ранее Курбан Омаров представил свою новую книгу «Откровение». Рассказывая о своей работе, автор отметил, что это пособие для тех, ко хочет научиться жить. На страницах издания можно найти много интересных моментов, например, откровения о первом интимном опыте супруга Бородиной, сообщает сайт Dni.ru.
Этот факт вызвал шквал критики со стороны подписчиков знаменитой пары. Многие уверены, что вся заслуга Омарова только в том, что он муж Бородиной. На это у телеведущей есть свой взгляд, она призывает не путать понятия прямолинейности и бестактности, пишет сайт OA.