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Супруг Ксении Бородиной посетовал, что он не авторитет для дочки

Девочка слушает только маму.

Супруг Ксении Бородиной посетовал, что он не авторитет для дочки
Курбан Омаров посетовал, что дочка совсем его не слушает ФОТО: https://www.instagram.com/zimamoscow/

Ксения Бородина вот уже четыре года имеет статус счастливой жены и многодетной мамы. Она замужем за бизнесменом Курбаном Омаровым. Супруги воспитывают троих детей: у Ксении и Омара имеются наследники от предыдущих браков, а еще у пары родилась совместная дочка Теона.

Мама признается, что старается воспитывать крошку в строгости и девочка слушается родительницу. А вот авторитет папы под вопросом. Курбан Омаров сетует, что его слова часто ставят под сомнение и только мама является истиной в последней инстанции.

«Я не очень люблю выносить сор из избы. Но сил моих нет больше терпеть этот беспредел! — заводится мужчина. — Мама попросит Теону что-нибудь сделать, та бежит моментально все исполнять, даже если ей сказали убрать за собой игрушки. А если я попрошу что-либо, например, поцеловать меня, то полный игнор, как будто меня нет в комнате».

Эта ситуация выводит родителя из себя и он никак не может с ней справиться. Все происходящее Омаров называет «антипапское поведение».

Мужчина признает, что виной всему его мягкость и любовь к дочке, он не может быть строгим с ребенком.

«Дайте мне озверин, чтобы я хотя бы мог лицо нахмурить, когда она меня не слушается», — обращается к подписчикам в Instagram Омаров.

Ранее Курбан Омаров представил свою новую книгу «Откровение». Рассказывая о своей работе, автор отметил, что это пособие для тех, ко хочет научиться жить. На страницах издания можно найти много интересных моментов, например, откровения о первом интимном опыте супруга Бородиной, сообщает сайт Dni.ru.

Этот факт вызвал шквал критики со стороны подписчиков знаменитой пары. Многие уверены, что вся заслуга Омарова только в том, что он муж Бородиной. На это у телеведущей есть свой взгляд, она призывает не путать понятия прямолинейности и бестактности, пишет сайт OA.

 

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детиКсения БородинаКсения Бородина последние новостиКурбан Омаров

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Супруг Ксении Бородиной посетовал, что он не авторитет для дочки
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