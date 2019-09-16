«Купите семок и идите на лавку»: Бородина вновь отчитала подписчиков

Ксения Бородина учит строить отношения не только на популярном телепроекте, но и в жизни. Девушка частенько рассказывает в Instagram о своих отношениях с мужем, свекровью, а также делится забавными видео с участием дочек — 3-летней Теоны и 10-летней Марии.

Обычно подписчики умиляются очаровательным девчушкам. Но тут одна из подписчиц назвала голос младшей дочки неприятным. Ксения не стала этого терпеть.

«Не хочется начинать утро с негатива. Но утром произошел инцидент. Мне позвонила учительница и сказала, что прочитала комментарии под постом с Теоной. И ей стало обидно, что голос дочки назвали мерзким, — рассказала Бородина. — Ну вот как вам не стыдно говорить такое про чужого ребенка? Купите семки, идите на лавку и там обсуждайте».

Напомним, ранее Ксения говорила, что видит в соцсетях один большой минус. А именно то, что все люди, кто не решается сказать что-то в лицо, делают это на просторах интернета. Тем самым, в Instagram скапливается огромное количество негатива.