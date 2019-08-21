Муж Бородиной опубликовал фото с подросшим сыном

Курбан Омаров опубликовал снимок с 11-летним сыном от первого брака. Омар едет с папой в автомобиле, приняв позу для медитации. Как выяснилось, так он пытался успокоить себя. «Пытался осадить свой гнев по поводу того, что солнце слепит ему всю дорогу в правый глаз», — пояснил Курбан подписчикам.

Муж Ксении Бородиной рассказал, что они с сыном поехали в аэропорт встречать его маму, которая прилетела из Канады. Дома бабушку ждет сюрприз от младшей дочери Омарова – Теона нарисовала ей открытку.

Ксения Бородина и Курбан Омаров поженились четыре года назад. Для обоих это второй брак. Супруги воспитывают двоих детей: дочь Ксении от бизнесмена Юрия Будагова Марусю и их общего ребенка — трехлетнюю Теону. Сын Курбана часто гостит в новой семье отца.

По словам Омарова, у него не получается быть строгим со своими детьми. Несмотря на брутальную внешность, он оказался добрым папой, который не умеет наказывать за шалости.