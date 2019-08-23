Муж Бородиной написал книгу, чтобы помочь читателям изменить жизнь

Курбан Омаров пробует себя в литературе. Недавно на прилавках книжных магазинов появилась книга, вышедшая из-под его пера. Супруг Ксении Бородиной решил поделиться своим жизненным опытом. По его мнению, собранные в книге материалы помогут читателю изменить свою жизнь, а непосредственно женщинам – завоевать достойного мужчину.

Достойный мужчина, по мнению автора «Откровения» — именно такое название получила книга — это тот, кто смог добиться поставленных целей в жизни. Курбан через свой пример это показывает.

«Меня отдалив в школу с 6 лет, я был младше одноклассников. И каждый раз, меняя школу, мне приходилось опять «прописываться» в новом для меня и уже сложившемся коллективе, показывать себя, показывать, кто я», — пишет Омаров.

Потом был развод родителей, переезд из Махачкалы в Баку, первый сексуальный опыт. На этом пункте супруг ведущей «Дома-2» делает остановку и рассказывает подробности. Невинности он лишился в 11-ом классе с девушкой по вызову.

Он рос стеснительным и трудно находил общий язык с противоположным полом, хотя девчонки стали обращать на него внимание еще в 8-ом классе. В какой-то момент друзья предложили вызвать проститутку.

«Мои одноклассники предложили: «Че, идешь с нами в гостиницу? Столько-то стоит. Будет девочка». И я пошел», — делится Омаров.

В конце 90-х он приехал в столицу, чтобы поступить учиться. Спустя много лет жизнь свела его с Ксенией Бородиной, вот уже пять лет они вместе.

Периодически появляются слухи, что в отношениях пары не все так гладко, но супруги не комментируют эти факты. Омаров уверяет, что гордиться своей «благополучной семьей и хочет, чтобы люди видели пример и вдохновлялись им», пишет сайт Dni.ru.