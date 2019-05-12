Анна Нетребко в платье-сорочке и причудливой шляпке пришла на светское мероприятие в Баку

Анна Нетребко выглядит королевой на сцене и в обычной жизни. Даже когда она приходит в театр в качестве зрителя, то облачается в роскошные вечерние платья. В повседневной жизни оперная дива также выбирает элегантные наряды. Несмотря на то, что она не следит за калорийностью продуктов и любит побаловать себя и свою семью драниками и пирожками, за последние недели звезда смогла похудеть. На новых фото она выглядит заметно постройневшей.

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Это воскресение Анна проведала на свежем воздухе в Баку. Певица и ее супруг Юсиф Эйвазов повеселились на празднике у друзей, организованном в честь помолвки Ахада и Адели. Нетребко выглядела ярко и элегантно. Она выделялась из толпы гостей благодаря желтому шелковому платью, которое напоминало сорочку, и маленькой причудливой шляпке с цветами. Образ артистка дополнила алой помадой и туфлями на каблуке в тон.

Поклонники пришли в восторг от наряда певицы, в особенности от ее головного убора. «Какая вы, Анна, шикарная, дорогая женщина», «Райская птица», «Анечка, я в восторге от Вашего умения носить шляпы и шляпки», «Сказочная жар-птица!», — отозвались они. Примечательно, что пару дней назад Нетребко уже примеряла необычную шляпку, но черного цвета и с перьями. Тогда она блистала на торжественном вечере, посвященном 96-й годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Похоже, что Анна полюбила шляпки после недавнего урока моды, который взяла у Александра Васильева. Искусствовед за чаепитием поделился своими секретами с певицей. По всей видимости, теперь оперная дива сможет стать законодательницей мод и создательницей трендов. Фанаты поражены тому, как умело она подчеркивает свою фигуру, а также подбирает аксессуары.