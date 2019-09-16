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Жизнь Петросяна в трех фото: юмористу исполнилось 74 года

Артист в шутливой форме иллюстрировал свое детство, молодость и зрелые годы.

Жизнь Петросяна в трех фото: юмористу исполнилось 74 года
Евгений Петросян/globallookpress.com

16 сентября артисту Евгению Петросяну исполнилось 74 года. В свой день рождения юморист отметился шутливым постом в своем блоге.

В трех фотографиях – детской, юношеской и в зрелом возрасте – он показал свою жизнь. Детское фото символизирует начало его жизни. Фото в молодости – начало карьеры. Снимок в зрелом возрасте на самокате – то, что жизнь продолжается! И шоу, видимо, тоже.

«Сегодня мне уже 74, и я даже помню, где сделана сегодняшняя фотография! Я все тот же пацан! Помчался с утречка по Парижу!» – написал Евгений Петросян про свои фотографии.

Артиста поздравил в Instagram его друг и коллега Владимир Винокур, дав ему краткую характеристику.

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артистдень рожденияЕвгений Петросянюморист

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Жизнь Петросяна в трех фото: юмористу исполнилось 74 года
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