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Петросян пришел с Брухуновой на закрытие «Новой волны»

Увидев направленные на нее камеры фотографов, возлюбленная артиста начала прикрываться импровизированным веером.

Петросян пришел с Брухуновой на закрытие «Новой волны»
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова. Фото Лики Брагиной

На концерте закрытия конкурса молодых исполнителей «Новая волна» в четверг, 29 августа, Евгений Петросян впервые вышел в свет со своей возлюбленной Татьяной Брухуновой. Они заняли места рядом в концертном зале в Сочи.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова. Фото Лики Брагиной
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова. Фото Лики Брагиной

Увидев направленные на нее камеры фотографов, пассия артиста начала прикрываться импровизированным веером. Как передает корреспондент портала Teleprogramma.pro Лика Брагина, сам Петросян чувствовал себя раскованно и довольно улыбался, а вот Татьяна заметно нервничала от такого внимания и готова была сорваться со своего места.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова. Фото Лики Брагиной
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова. Фото Лики Брагиной

Напомним, 73-летний Петросян официально развелся со своей женой Еленой Степаненко в ноябре прошлого года. Они были женаты 32 года. Сообщалось, что новой возлюбленной артиста стала его 29-летняя ассистентка Татьяна Брухунова.

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Тэги:

«Новая волна»Евгений ПетросянТатьяна Брухунова

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Петросян пришел с Брухуновой на закрытие «Новой волны»
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