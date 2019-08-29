Петросян пришел с Брухуновой на закрытие «Новой волны»

На концерте закрытия конкурса молодых исполнителей «Новая волна» в четверг, 29 августа, Евгений Петросян впервые вышел в свет со своей возлюбленной Татьяной Брухуновой. Они заняли места рядом в концертном зале в Сочи.

Увидев направленные на нее камеры фотографов, пассия артиста начала прикрываться импровизированным веером. Как передает корреспондент портала Teleprogramma.pro Лика Брагина, сам Петросян чувствовал себя раскованно и довольно улыбался, а вот Татьяна заметно нервничала от такого внимания и готова была сорваться со своего места.

Напомним, 73-летний Петросян официально развелся со своей женой Еленой Степаненко в ноябре прошлого года. Они были женаты 32 года. Сообщалось, что новой возлюбленной артиста стала его 29-летняя ассистентка Татьяна Брухунова.