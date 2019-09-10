Домработница Петросяна уверена, что Степаненко навела порчу на юмориста

Ольга рассказала журналистам, что неоднократно находила в доме артиста кукол вуду, могильную землю и даже иглы.

Домработница Евгения Петросяна подозревает его бывшую супругу Елену Степаненко в пристрастии к оккультным наукам. Думать так женщину заставили страшные находки, которые она регулярно обнаруживала в разных углах дома во время уборки. Одной из первых находок стал веревочный силуэт человека. По словам Ольги, «кукла была глубоко посажена на косяке двери».

«Они были настолько глубоко спрятаны, что их даже сразу и не заметишь», — отмечает она.

Наемная работница призналась, что сначала не обратила внимания на «сюрприз», но когда «подклады» стали встречаться все чаще, она задумалась. После этого женщиной были найдены мешочки, подозрительные завязки, жженая солома. «Я даже у батюшки спросила, как мне быть с этим: я ведь это все трогаю. За себя переживала тоже», — поделилась страхами с журналистами Mash она.

Домработница считает, что подозрительные вещи в доме Петросяна оставила Елена Степаненко – в последнее время супругам сложно было находить общий язык. Сам юморист о куклах вуду также узнал, но по словам Ольги, вида не показал.

Напомним, 72-летний комик развелся с коллегой по сцене в 2018 году. Тогда в СМИ появилась информация о том, что Евгений Ваганович сошелся с молодой пассией. Экс-супруги до сих пор делят имущество.