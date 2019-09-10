«Я оплошал»: Билан, Тимати и другие звезды, которым пришлось извиняться за свои поступки

Российские знаменитости редко просят прощения, но делают это искренне.

Далеко не все знаменитости готовы признать свои ошибки, хотя они, как и и все остальные люди, их тоже совершают. Портал Teleprogramma.pro вспомнил звезд, которые способны признать, когда не правы. В их числе рэпер Тимати, исполнитель Дима Билан, певица Сати Казанова и многие другие.

«Я с извинениями. В Самаре выступал нетрезвым»: Дима Билан

В Самаре дал «пьяный концерт» не только певец Дима Билан. Именно здесь на сцену вышел заметно подшофе и актер Михаил Ефремов. Может, там так радушно встречают звездных гостей, что потом они и работать не могут? Но это все шутки.

По факту дело было так: Билан не смог отработать концерт во время празднования Дня города. После исполнитель публично попросил прощения за то, что переборщил с коньяком. Он пообещал дать бесплатный концерт, построить детскую площадку и купить оборудование для детской больницы, чтобы загладить вину перед жителями Самары.

«Я к вам с колоссальными извинениями. На моем концерте в Самаре я оплошал, я выступал на сцене в нетрезвом виде», — признался певец.

Такое откровение дорого стоит. Спасибо, Дима, за честность и искренность!

«Цели обидеть кого-либо не было»: Тимати

Но не только Билану, во вторник, 10 сентября, пришлось извиняться. Рэпер Тимати тоже не остался в долгу. Конечно, от звезды Black Star никто не услышал заветного:«Простите!». Но в любом случае его пост пропитан оправданиями.

Рэперы Тимати и Гуф записали песню ко дню рождения Москвы. И все бы ничего, если бы не политический контекст. В куплете Тимати была строчка: «Там хлопну бургер за здоровье Собянина». Оказалось, что любить Собянина рэперу нельзя, поэтому ему пришлось оправдываться и удалять видео.

«Шума вышло более чем. Только цели такой не было. Удаляю это видео что бы не продолжать эту волну негатива. Цели обидеть кого-либо не было», — вот так Тимати объяснил свою позицию поклонникам.

Федор Смолов извинился за промазанный пенальти

Промах футболиста Федора Смолова во время ЧМ по футболу в 2018 году отразился на репутации спортсмена: он не забил в ворота сборной Хорватии в 1/4 мундиаля. Сколько негатива футболист услышал в свой адрес, одному только Смолову известно!

Через полгода, в январе 2019 года, спортсмен стал героем передачи на YouTube «Осторожно, Собчак». Во время интервью Федор попросил прощения:

«По прошествии времени я хочу извиниться перед страной за этот пенальти», — сказал Смолов.

«Видит бог, я никого не хотела обидеть или оскорбить»: Сати Казанова

Экс-участнице группы «Фабрика», певице Сати Казановой однажды тоже пришлось извиняться, но не за дело, а за слово. Неаккуратно сказанное стало причиной настоящего скандала.

Во время пресс-конференции в городе Нальчик 11 сентября 2016 года исполнительница рассказывала о работе своего фонда «Культура и жизнь», который помогает юным дарованиям. Одна подчеркнула, что речь идет об обычных, а не о «кривых и косых» детях. Общественность взбунтовалась и Сати пришлось записывать обращение.

«Я хочу извиниться. Видит бог, не хотела никого обидеть», — призналась Казанова.

«Я просто сказал глупость, не подумав»: Иван Ургант

Телеведущий Иван Ургант — это пример искрометного юмора, но… порой, как минимум однажды, его подвело чувство меры. 13 апреля 2013 года на экраны вышел очередной выпуск программы «Смак» (Ургант был ведущим кулинарного шоу с 2006 по 2018 годы — Прим. Ред.), где гостем стал драматург Александр Адабашьян. Во время приготовления соте Иван неудачно пошутил: «Я порубил зелень, как красный комиссар жителей украинской деревни».

Сравнение оказалось настолько оскорбительным, что к делу подключился МИД Украины. Стоит отдать Урганту должное — несмотря на непростые отношения с соседним государством, он нашел в себе силы попросить прощения за циничную шутку. В эфире рейтингового шоу «Вечерний Ургант» Иван сказал следующее:

«Я хочу извиниться и попросить прощения у всех жителей Украины и всех кого задело мое высказывание. Я не хотел никого обидеть. Сказал глупость, не подумав», — признал свою ошибку телеведущий.

А вы признаете свои ошибки и находите силы попросить прощения? А смогли бы так, как звезды — открыто на всю страну? Пишите свои комментарии.