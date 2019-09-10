Мэрия Самары уже ведет переговоры о новом концерте Димы Билана

Представители артиста сами вышли на связь с властями города.

Мэрия Самары уже начала переговоры о проведении в городе нового концерта Димы Билана. Об этом сообщили в департаменте культуры горадминистрации.

«Официальные представители артиста вышли на связь. В настоящее время ведутся переговоры» — цитирует из сообщение РИА Новости.

Ранее Билан сам пообещал приехать и выступить перед самарцами в качестве извинения за то, что вышел на сцену в день города нетрезвым и практически, сорвал выступление. Он признал, что был нетрезв.

больше по теме После скандала Билан бесплатно выступит в Самаре Кроме того, артист подарит городу детскую площадку и аппарат для местной детской клиники.

Певец записал видео с извинениями после того, как жители Самары начали собирать подписи под электронной петицией с требованием от администрации города извиниться за поведение артиста.

Напомним, после концерта в честь дня города в Самаре, который состоялся 8 сентября, в сети появилось видео, на котором Билан во время концерта вел себя неадекватно, странно двигался, почти не пел и даже выронил микрофон из рук. Продюсер Яна Рудковская отчитала своего подопечного и подчеркнула, что ждет от него в Самаре самого лучшего концерта.