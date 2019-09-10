Иосиф Пригожин: «Если Дима Билан один раз выпил – это не повод его дубасить!»

Концерт в Самаре обернулся для Димы Билана кошмаром. Певец вышел на сцену в нетрезвом состоянии, что очень возмутило зрителей. Последовала жесткая критика в интернете.

Выступление Димы Билана на Дне города в Самаре не обсудил только ленивый. Жители города подготовили петицию с требованием от местных властей извиниться за этот концерт, называя его позором. Сам исполнитель уже принес извинения за случившееся, а многие отечественные звезды заступились за него. Например, известный продюсер Иосиф Пригожин возмутился отношением зрителей к единичному случаю, единственной нетрезвой выходке Билана:

«Почему подобные вещи замечают только за поп-исполнителями, а не за какими-то другими – наркоманами, рэперами, которые что-то там курят, бухают? Ну, наверное, если Билан извинился, — он закрыл этот вопрос. Что можно еще сказать по этому поводу? Ну, выпил человек. И что? У нас вся страна пьет. Почему любому другому человеку можно выпить, а артисту нельзя?».

«Артист – это не инопланетянин!»

Пригожин подчеркнул, что артист – такой же человек, как и все остальные, со своими слабостями:

«Отношение к артисту, как к инопланетянину! Но артист – это не инопланетянин, он тоже человек. Я вам скажу – такого количества нагрузки, как испытывают артисты, простой человек просто не выдержит, он этого не понимает. Это не западный артист, который работает через день, прилетает на частном самолете и получает миллионные гонорары. При том объеме недосыпа и том темпе, в котором живут артисты, можно просто сойти с ума».

«Завтра могут докопаться до кого угодно»

По мнению Иосифа Пригожина, оказаться в такой ситуации, как Дима Билан, сегодня может кто угодно:

«Я бы не стал вот так жестко… Ну выпил. Он что – дебоширил, кого-то побил? Девяносто процентов народу пьет, буянит, обижает людей! Завтра могут докопаться до кого угодно – не так посидел, не так посмотрел».

«Самому иногда хочется бухнуть»

Продюсер убежден: артисты устают намного больше, чем любой из их зрителей, поэтому расслабляются, кто как может:

«Я сейчас не защищаю Билана, но хочу сказать одну вещь. 600-700 часов в воздухе ребята проводят. На наших самолетах еще попробуй полетай. Перелеты, недосыпы, переезды, ты сидишь в этих поездах, самолетах… Физически выдержать это невозможно, выдержать такой график. Вот смотрите – мы снимали клип, не спали. Поспали несколько часов с Валерией – побежали на репетицию «Голоса», потом у нас сегодня съемки, потом юбилей Реввы, понимаете, график бешеный просто. Самому иногда хочется бухнуть. Например, у Валерии получается спасаться спортзалом. А некоторые спасаются иначе, бывает и такое. Но нельзя же так жестко осуждать, лишь бы ногами забить. Что ж за народ у нас такой… Случай с Биланом – просто вброс».

«Билана я раньше не видел пьяным»

Мы напомнили, что не так давно жесткой критике за выход на сцену в нетрезвом виде подвергался Михаил Ефремов, на что Пригожин ответил:

«Михаил Олегович этим постоянно занимается, а Билана я раньше не видел пьяным. Это – разовая акция. Нельзя за разовую акцию так уничтожать человека. Понимаете, вот эти хейтеры, этот интернет – это и плюсы, и минусы свои. Билан – талантливый артист, и если он один раз выпил – это не повод его кошмарить и дубасить».

Яна Рудковская: «Я хочу сделать вместе с ним для города то, что он пообещал»

Мы спросили продюсера Яну Рудковскую – как она относится к произошедшему, можно ли, с ее точки зрения, как-то «переломить» эту ситуацию?

«Во-первых, она давным-давно переломлена, — ответила Яна. – Во-вторых, я не собираюсь никаких слов говорить. Все, что нужно – не словами, а делами доказывается. Я не хочу давать никакие комментарии. Я хочу сделать вместе с ним для города то, что он пообещал».

Марина Ермошкина: «Искренне извиниться — черта настоящего человека»

В защиту Билана выступила телеведущая и актриса Марина Ермошкина, сыгравшая роль кассирши в клипе артиста «Про белые розы». Она отметила, что ее удивляет желание людей забросать камнями того, кто оступился.

«Я не раз была на концертах и выступлениях Димы. И я хочу сказать, что трудно найти артиста, который так искренне любит свою публику, как Билан, не просто любит, а отдаёт себя полностью. Например, каждый, кто был на съемочной площадке клипа «Про белые розы» подтвердит, что Дима человек живет своей работой, его трудоспособность просто зашкаливает, он снимался около 20 часов, предельно вежливо общался с каждым членом съемочной группы, был творчески вовлечён в процесс наравне с режиссером. Съемки на тот момент длились 15 часов, съемочная группа боялась не успеть, а к Диме подходили посетители супермаркета с просьбой сфотографироваться, и он не отказал никому. Что касается конкретно выступления в Самаре, да, действительно оступился, не спорю, но вовремя признал ошибку. А это свойственно только настоящему и сильному человеку».

Артист извинился

Напомним, Дима Билан уже наутро опубликовал видео с искренними извинениями за случившееся. Артист объяснил, что в повседневной жизни старается не пить, придерживается правильного питания из-за проблем со здоровьем, поэтому не рассчитал накануне, выпив с друзьями.

В ближайшее время Билан пообещал провести в Самаре качественный концерт – совершенно бесплатно. Кроме того, певец планирует подарить городу детскую площадку, а клинике Самары – необходимый медицинский аппарат для лечения детей.

А как вы думаете – искренне ли извинился артист, и вообще, есть ли право у творческих людей на слабости и ошибки?