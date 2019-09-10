Премия «GQ Человек года»: «беременная» Собчак пила шампанское, а Глюкоза была «золотой рыбкой»

Спецкор портала Teleprogramma.pro побывала в Московской государственной консерватории имени Чайковского, где объявили имена отличившихся за год звезд в культуре, спорте, медиа и бизнесе.

Первым был замечен Андрей Макаревич, трогательный и милый в пиджачной паре с бабочкой. Мэтр мог бы и не подчеркивать собственное благосостояние, отдернув полу пиджака и демонстрируя животик, мы и так знаем, что у него все хорошо.

Следующие гости вечера — участник группы Uma2rman Сергей Кристовский с женой и по совместительству звездой сериала «Восьмидесятые» Натальей Земцовой. Ее платье в алых сполохах не в силах отвлечь от игривой наготы девичьего плеча и коленок и, судя по воинственному виду, Кристовский готов охранять свое сокровище от любых посягательств.

Страсть, стиль и уверенность в себе излучает итальянец Стефано Тиоццо, сопровождая свою прекрасную жену Сати Казанову, дефилирующую в летящем смелом наряде. Не расслабляйся, Стефано, не ты один имеешь глаза!

Ждали! На дорожке леди-праздник — Виктория Шелягова. Как всегда, радуется глаз и отдыхает мозг. Сегодня – принцесса из доброй сказки.

Когда идешь на мероприятие с подружкой, главное – контраст. Это вам скажет любая мало-мальски тусовочная леди. А уж черно-белый вариант – идеальное сочетание. По крайней мере, между Кристиной Шаповаловой и Марией Шумаковой запутаться невозможно.

Известный рэп-исполнитель Фейс со своей девушкой Марьяной Ро — популярным молодежным блогером. Верно, нужно промочить горло — сейчас придется много говорить.

Маруся Фомина выглядит изящной, загадочной и хрупкой в черном классическом ансамбле.

Федук предстал в непривычном для всех амплуа: галстук-бабочка, классический костюм — что же, это достойно его девушки Александры, дочери ресторатора Аркадия Новикова.

И снова беспроигрышный вариант для отличной фигуры: брючный костюм. На Елене Летучей он сидит как влитой, даже не над чем подшутить. Красивая женщина в стильной одежде.

Острые шпильки Натальи Бардо способны изранить не одно мужское сердце. Но шансов нет: несмотря на то что в кадре Наталья одна, рядом незримой тенью присутствует муж — Марюс Вайсберг.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко — изящество и стиль. Эти двое выглядят, будто музыка только для них.

Справа мини, слева — макси. Одно плечо открыто, другое наглухо зачехлено — тенденция яростной асимметричности сегодня в тренде. Глюкоза — яркий тому пример.

На Татьяну Навку с какой стороны ни посмотри — классическая кариатида. Точеная фигура, изысканный бархатный наряд, смелое, но не пошлое декольте.

Анна Чиповская не особо уверенно выглядит в МЧП, хоть комплексовать явно не из-за чего. А вот Светлане Устиновой платье, не стесняющее движений и скрывающее все, что только можно скрыть, явно не в тягость.

Мероприятие посетили и без пяти минут молодожены Ксения Собчак и Константин Богомолов. Черное и золото — цвета Ксении, а Константин, похоже, решил идти на церемонию в последний момент — на нем простецкая футболка, и он совершенно не переживает по этому поводу. Но, возможно, переживает Ксения: несмотря на слухи о ее беременности, Собчак вовсю пьет шампанское.