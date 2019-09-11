Пришедшие на юбилей Реввы Пригожин и Валерия не знали его возраста

По словам звездной пары, о том, что юмористу и актеру исполнится 45 не догадывались многие.

Минувшим днем в Москве широко, шумно и весело отпраздновал свой очередной день рождения бывший квнщик, а сегодня известный актер, певец, телеведущий Александр Ревва. Звездных гостей было предостаточно, конечно, которые пришли поздравить «новорожденного», даже не подозревая, сколько лет ему исполнилось.

Об этом на своей странице в социальной сети Instagram рассказала певица Валерия, которая также со своим супругом, продюсером Иосифом Пригожиным была в числе приглашенных.

«Сегодня все почти все приглашённые именинника Александра Реввы были сильно изумлены датой, которую он празднует. Выяснилось, что большинство даже и не подозревали, что Саше 45, но.. секс-символ он опять. Наш безумный рабочий день завершился крутой вечеринкой в честь его юбилея», — певица в своем аккаунте.

Напомним, ранее Валерия удивила и заставила сопереживать себе всю многотысячную армию фанатов, рассказав о том, что у нее и Пригожина мог быть ребенок. Но артистка его потеряла.