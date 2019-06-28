Сати Казанова отказалась от уколов красоты в пользу гимнастики для лица

36-летняя Сати Казанова с самого начала появления на сцене в «Фабрике звезд», а затем и в группе «Фабрика» была очень яркой и красивой девушкой. Редкая для наших широт восточная внешность в сочетании с талантом сделали ее настоящей звездой.

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Сейчас Казанова уже не юная фабрикантка, а взрослая замужняя женщина с сольной карьерой. Артистка признается: она понимает, что годы берут свое, однако так хочется продлить молодость.

Большая часть знаменитостей обращается в этом вопросе за помощью к косметологам и пластическим хирургам. Кто-то признается в этом честно, а кто-то лукавит, приписывая заслуги «волшебному» крему, йоге и 8-часовому сну.

Казанова решила выбрать другой путь и обратилась к самомассажу и упражнениям для лица. По ее словам, действия настолько просты и понятны, что уделять себе время можно даже утром в постели. Метод Сати называет собственным «эликсиром молодости».

«Напомню, что методика проста, научна и основана на том, что снятие мышечных зажимов, улучшение кровообращения и лимфотока сделает для вашей красоты и здоровья больше, чем все операции и кремы вместе взятые. И понадобятся для этого только собственные руки и немного терпения», — написала Сати в своем Instagram.