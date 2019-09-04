Перенесший инсульт Носков выйдет на сцену в декабре

63-летний Николай Носков планирует вернуться на сцену после продолжительной болезни. Еще в августе прошлого года в окружении заслуженного артиста России сообщили о том, что певец перенес инсульт. Все это время Николай Иванович проходил долгую и сложную реабилитацию. А близкие исполнителя делали все для того, чтобы он смог поправиться.

В недавнем интервью супруга певца — Марина, призналась, что Носков нашел в себе силы начать работу над записью нового альбома. Также избранница музыканта подтвердила намерения мужа появиться на концерте в московском Крокус Сити Холле.

Само выступление запланировано на 9 декабря 2019 года. По словам продюсера и композитора Виктора Дробыша, на концерте будут исполнены всеми любимые хиты из репертуара Носкова. Кроме того, поклонники артиста смогут в живую услышать некоторые композиции из нового альбома Николая Ивановича — под названием «Живой». Помимо Носкова на сцене концертного зала также появятся: Александр Маршал, Валерия, Диана Арбенина, Стас Пьеха и другие артисты, передает «ТАСС».