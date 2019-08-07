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«Ты невероятная»: Эмин Агаларов поздравил жену с днем рождения

Его супруге Алене Гавриловой исполнилось 32 года.

«Ты невероятная»: Эмин Агаларов поздравил жену с днем рождения
Фото: Instagram

Певец поблагодарил жену за дочь и поддержку во всех своих начинаниях. Он опубликовал пост на своей странице в инстаграм: «Ты невероятная! Спасибо за Афину и за тепло, которое ты даришь мне, за твою любовь и поддержку во всем».

Модель Алена Гаврилова родилась 7 августа 1987 года в Саранске. В семнадцать лет она заняла первое место на конкурсе красоты «Мисс Мордовия-2004». Также Алена вошла в десятку самых красивых финалисток «Мисс Россия». Слухи о ее романе с Эмином появились в 2016 году. В июне прошлого года они поженились, а 31 декабря у пары родилась дочь Афина.

Для обоих супругов это не первые серьезные отношения. Ранее Алена Гаврилова встречалась с владельцем холдинга «Русский Стандарт» Рустамом Тарико, который оставил ради нее свою супругу и двоих детей. В 2007 году Гаврилова родила ему сына Руслана, но миллиардер так и не женился на девушке, они расстались.

Эмин был женат на дочери президента Азербайджана Лейле Алиевой. Спустя два года после свадьбы Лейла родила двойняшек — мальчиков назвали Али и Микаил. В 2015 году пара тоже распалась.

 

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Алена ГавриловаЭминЭмин Агаларов

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«Ты невероятная»: Эмин Агаларов поздравил жену с днем рождения
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