Эмин показал, как кормит шестимесячную дочку Афину

Эмин Агаларов не только популярный певец, но и заботливый отец. Год назад он женился на модели Алене Гавриловой. Как оказалось, избранница артиста тогда уже была беременна. Она родила ему дочь в канун Нового года, 31 декабря 2018 года. Малышку родители назвали в честь древнегреческой богини Афиной. Для артиста появление ребенка стало большой радостью, хоть у него уже есть наследники от бывшей жены Алиевой Лейлы, с которой он развелся в 2015 году.

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Теперь Эмин совмещает работу и заботу о маленькой наследнице. Летом он отдохнул с ней в теплых краях, а теперь артист вынужден то и дело участвовать в разных проектах, поэтому с семьей он проводит времени меньше. 19 июля у него выдался насыщенный день. Агаларов посетил спортзал, сделал стрижку, а вечером смог понянчиться с семимесячной дочкой Афиной. Он накормил кроху молоком из бутылочки и заснял этот момент на камеру.

В кадре малышка лежит на подушке, укутанная в плед, а папа улыбается, придерживая бутылочку с молоком. «Волшебный вечер пятницы. Каждый ребенок — чудо!» — написал певец. Снимок вызвал восторг у многих звезд шоу-бизнеса. «Боже мой», — умилилась певица Слава, а Иосиф Пригожин, Валерия и Глюкоза оставили множество смайликов в виде сердечек. Поклонники, в свою очередь, отметили, что наследница артиста уже заметно подросла.

Напомним, что от первого брака у Эмина подрастают наследники: Али и Микаил, а также Амина. Периодически он собирает всех наследников вместе. С бывшей женой артист сохранил дружеские отношения. Он не скрывает, что они созваниваются почти каждый день. По словам Агаларова, нынешняя избранница ничуть не ревнует его к бывшей. С женой он, случается, конфликтует, но совсем по другому поводу.