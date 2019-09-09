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В гостях у Бони в Лондоне побывала жена внука Уинстона Черчилля

Телеведущая устроила вечеринку по случаю новоселья.

В гостях у Бони в Лондоне побывала жена внука Уинстона Черчилля
Виктория Боня и Люси Черчилль. фото: instagram.com/victoriabonya/

Виктория Боня последние годы жила в Монако со своей дочкой Анджелиной. Однако в конце этого лета светская львица объявила, что покидает карликовое государство. Она обосновалась вместе с наследницей в роскошном особняке в Лондоне. Теперь знаменитость привыкает к особенностям жизни в другой стране.

Семилетняя дочь Бони уже начала ходить в новую школу. Также светская львица отметила, что в Англии есть хорошая возможность развиваться в конном спорте, чем тоже скоро займется ее наследница. Тем временем телеведущая уже устроилась в новом доме и отпраздновала новоселье. На вечеринку она позвала своих подруг. Она приготовила множество изысканных блюд. Гостей Виктория угощала сахалинской красной рыбой, икрой и крабами.

В соцсети звезда поделилась снимками с вечеринки. В ее доме побывало около десяти человек. Среди них были как русскоязычные, так и англоязычные подруги Бони. Также в гостях оказалась Люси Черчилль — жена внука экс-премьер министра Великобритании Уинстона Черчилля. Неизвестно, как давно Виктория дружит со столь знатной особой, но после мероприятия они обменялись теплыми сообщениями.

Русская красавица призналась, что ей было очень приятно видеть у себя в гостях Люси. На совместных фото эффектная блондинка позировала в строгом клетчатом костюме серого цвета с широким кожаным поясом. А Виктория предпочла синее платье свободного кроя. Она постоянно держала руку у своей талии, будто прикрывая живот. Это вновь спровоцировало слухи о ее беременности.

А вам доводилось принимать дома «знатных» гостей?

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Виктория БоняЗвездные детизвездные семьиУинстон Черчилль

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В гостях у Бони в Лондоне побывала жена внука Уинстона Черчилля
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