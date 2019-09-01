Виктория Боня переехала из Монако в Лондон

Виктория Боня заинтриговала своих подписчиков неожиданным заявлением, что переехала из Монако. Вот только куда – говорить не стала, предложив разгадать эту загадку.

В Instagram светской львицы завязались нешуточные словесные баталии по этому поводу. Большинство фолловеров все-таки пришло к выводу, что звезда переедет в Москву, поскольку именно здесь располагается основная часть ее бизнеса по продаже одежды.

больше по теме Виктория Боня больше не будет жить в Монако А вот куда перебралась светская львица на ПМЖ, пока держится в секрете.

Кроме того, все последние посты бывшей участницы телепроекта «Дом-2» были именно отсюда, да и дочь Вики Анжелина предпочитает жить в России. Но оказалось, что Боня взяла планку выше. В первый день осени они раскрыла интригу – жить теперь она будет в столице туманного Альбиона.

«Итак, мы переехали в Лондон! Я давно хотела переехать, и, наконец, все сложилось. Для меня это шаг вперед – крупный мегаполис с возможностями развития и самореализации. И, главное, именно здесь я смогу организовать дочери серьезные занятия конным спортом, о чем она так мечтает! В Монако, к сожалению, это невозможно на должном уровне», — написала она в блоге.

Виктория не исключила, что может передумать и вернуться в Монако. Она также сообщила, что держала эту информацию в секрете вовсе не для того, чтобы привлечь к себе внимание. Просто школа Анжелины долго не давала точного ответа о приеме девочки.

Светская львица обозначилась, что теперь будет жить в одном из самых лучших районов Лондона, а ее дочь станет учиться у педагогов самого высокого класса.