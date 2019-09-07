Виктория Боня винит себя в смерти годовалого братика

Модель Виктория Боня во время программы «Жить здорово!» у Елены Малышевой рассказала печальную историю из своей жизни. Оказывается, когда ей было 12 лет, у нее в семье погиб годовалый братик.

Речь в программе шла о том, как обезопасить детей дома. Как сказала Боня, вечером в тот страшный день она отдала малыша, с которым водилась, матери. Родительница была спросонья, приложила ребенка к груди и опять уснула. В это время братик вышел на балкон, забрался на свернутый ковер, потом на столик. Далее произошла трагедия.

Как сказала телеведущая, люди, которые шли снизу видели, что ребенок находится на балконе. Один из соседей прибежал в квартиру, чтобы сообщить, что может случиться страшное. К сожалению, он не успел. Было слишком поздно.

Как сказала звезда, малыша можно было спасти, если вовремя расстелить внизу плед. Или если бы сосед оттолкнул мать и побежал на балкон. Сама Боня до сих пор винит себя в смерти брата, за которым, как она считает, не доглядела. Как она сказала, если бы в тот день она ушла с ним гулять, то трагедии бы не произошло, сообщает «Комсомольская правда».