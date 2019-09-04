ЗВЕЗДЫ

Семилетняя дочь Виктории Бони начала учиться в лондонской школе

Недавно светская львица переехала жить в Англию вместе с наследницей.

Семилетняя дочь Виктории Бони начала учиться в лондонской школе
Виктория Боня с дочкой. фото: instagram.com/victoriabonya/

Виктория Боня два года назад рассталась с отцом своей дочери Анджелины Алексом Смерфитом. Однако до недавнего времени она продолжала жить в Монако, где ее экс-возлюбленный в любой момент мог провести время с наследницей. Там девочка ходила сначала в садик, а потом в школу. Сколько стоило обучение малышки, светская львица предпочла утаить. Примечательно, что в конце лета телеведущая переехала жить в Англию вместе с дочкой.

По словам Виктории, она выбрала Лондон, так как в этом городе много возможностей для самореализации и развития. Она не стала скрывать, что долго искала лучшую школу для Анджелины, а затем много времени ушло на оформление всех документов. Уже на днях девочка впервые пошла учиться. В соцсети появилось фото, где малышка в теплых штанах, джемпере и розовой жилетке в тон рюкзаку обнимает маму на прощание у ворот учебного заведения.

«Ну вот и начался учебный год! Первый раз во второй класс», — написала она.

Поклонники поздравили дочку светской львицы с началом учебного года. «Успехов тебе Анджелина! Пусть у тебя будет много хороших веселых друзей», «После солнечного Монако в дождевой, пасмурный Лондон-смело, удивили! Хорошего и легкого учебного года», «Желаю легко адаптироваться в другой стране!», «Такие хорошие». — прокомментировали пост подписчики.

К слову, еще один важный аспект при переезде учла Виктория. С недавних пор ее дочка увлеклась конным спортом. По словам девушки, в Монако не было возможности, чтобы девочка могла развиваться в этом направлении на должном уровне. А вот в Лондоне у нее теперь есть такая возможность.

А вы бы хотели, чтобы ваши дети учились за границей?

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Виктория БоняЗвездные детиучебашкольное обучение

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Семилетняя дочь Виктории Бони начала учиться в лондонской школе
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