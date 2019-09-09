Годовалая дочь Лободы станцевала под песню мамы

Вся в мать – это про нее, малышку Тильду. Младшей дочери Светланы Лободы всего годик, а она демонстрирует недюжинные артистические задатки. Звезда нечасто показывает девочку публике, а ее лицо и подавно.

Певица выложила в свой блог видео с маленькой Тильдой, которая извивается, как змея, танцуя под песню мамы «В зоне риска». Гибкости девочки можно только позавидовать.

Кто является отцом малышки, певица не говорит до сих пор, но есть мнение, что это солист Rammstein Тилль Линдеманн. Ведь его имя созвучно с именем дочери Лободы. Да и сама певица нередко подогревает слухи об этом двузначными постами в своем Instagram. Их вместе видели ни один раз, как в России, так и в Америке.

Свою старшую дочь 8-летнюю Евангелину Светлана проводила в этом году во второй класс в престижную Павловскую гимназию в Москве. В прошлом году обучение здесь стоило 1,9 млн рублей, в этом – 1, 5 млн рублей.