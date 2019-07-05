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Тилль Линдеманн прилетел в Киев вслед за Лободой

Лидер Rammstein мог объявиться в столице Украины и из ревности.

Тилль Линдеманн прилетел в Киев вслед за Лободой
Тиллю Линдеманну припомнили роман со Светланой Лободой. Фото: globallookpress.com

Слухи о романе Светланы Лободы и Тилля Линдеманна не утихают с тех пор, как пару видели вместе на фестивале «Жара» в Баку. Когда родившуюся меньше чем через год после фестиваля дочку певица назвала Тильдой, пересуды только усилились.

Артисты ни разу не прокомментировали свои отношения, поэтому фанатам остается только гадать, что происходит на самом деле. На днях Лобода отправилась на родину в Киев, а следом за ней в украинскую столицу нагрянул Линдеманн.

Снимок с легендарным музыкантом разместил в Instagram Потап, недавно женившийся на Насте Каменских. Подписчики артиста тут же припомнили Тиллю его предполагаемый роман с украинской артисткой и предположили, что солист Rammstein приехал именно к ней, а вовсе не к Потапу. Другие же поклонники заподозрили, что Линдеманн объявился в Киеве из ревности.

Повод приревновать Светлану у западной звезды был весомый. Несколькими днями ранее в собственном блоге она опубликовала снимок с неизвестным мужчиной. Лица загадочнго незнакомца в кадре не видно, но, судя по фото, у артистки с ним достаточно близкие отношения.

Как сообщал портал Teleprogramma.pro, снимок Лободы вызвал у публики большой резонанс. Обсуждая личность спутника певицы, некоторые поклонники заявили, что это сам Линдеманн, однако у фронтмена Rammstein не имеется такой же татуировки на кисти руки.

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Тилль Линдеманн прилетел в Киев вслед за Лободой
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