Лобода тратит на школу дочери 1,5 млн рублей в год, а Бородина — 700 тысяч

Портал Teleprogramma.pro узнал, где учатся дети звезд. Ох, и недешевое это дело: ребенка в частную гимназию отправлять.

День знаний на носу: уже совсем скоро улицы городов страны заполнят дети с бантами, цветами и рюкзаками. А куда 2 сентября пойдут дети звезд (1 сентября выпало на воскресенье, поэтому торжественная линейка перенесена на понедельник — Прим. Ред.) ? Портал Teleprogramma.pro выяснил, где учатся дети знаменитостей и сколько стоит обучение.

Дочь Виктории Бони учится за границей

Дочери светской львицы Виктории Бони всего семь лет, но в этом году Анджелина уже пойдет во второй класс. Она учится в Монако, в школе, которую окончил ее отец, сын ирландского миллионера Александр Смерфит. Боня не рассказала, сколько стоит обучение, но, судя по доходам дедушки Анджелины, речь может идти о целом состоянии.

«Система в этой школе такая: сначала посещаешь детский сад, потом с шести лет детей переводят в школу. В детский сад они берут с двух лет: в 7:30 она просыпалась, через час уже нужно быть в группе без опозданий. В школе аналогичное расписание. Смысл Анджелине терять год, если времени у нее занимает и детский сад и школа одно количество времени? Обучение на французском языке, чтобы помогать дочери мне нужен переводчик, поэтому она все делает сама», — рассказала Боня корреспонденту Teleprogramma.pro.

Дочери Лорак, Лободы и Реввы учатся за 1,5 млн рублей в год

Одной из самых престижных частных школ в России считается Павловская гимназия в Москве. Здесь высшее образование получает единственная дочь певицы Ани Лорак София (8 лет — Прим. Ред.).

Компанию Софии составляют дети не менее именитых родителей: старшая дочь певицы Светланы Лободы Евангелина (8 лет, хотя мама называет ее просто Ева — Прим. Ред.), младшая дочь певицы Славы Антонина (8 лет — Прим. Ред.), старшая дочь шоумена Александры Реввы Амелия (12 лет — Прим. Ред.), старший сын певицы Зары Даниил (9 лет — Прим. Ред.).

Самым дорогим дорогим для звездных родителей стал первый год обучения. В прошлом году Ани Лорак, Светлана Лобода и Слава заплатили за учебный год около 1,9 миллиона рублей. Согласно прейскуранту на официальном сайте школы, на второй год распространяется новая ценовая политика — чуть меньше 1,5 миллиона рублей.

Климова, Седокова и Дубцова отдают за обучение детей по 1,4 млн рублей

Сыновья актрисы Екатерины Климовой — 13-летний Матвей и 11-летний Корней — учатся в Ломоносовской школе. Здесь же получают образование единственный сын певицы Ирины Дубцовой, 13-летний Артем и девочки певицы Анны Седоковой — 15-летняя Алина и 8-летняя Моника.

Стоимость обучения для начальных классов (с первого по пятый — Прим. Ред.), основной и старшей школы не отличается и составляет 1 миллион 422 тысячи рублей в год. Но есть и приятный бонус — если дети зарегистрированы в Москве, то родители имеют право на получение субсидии — чуть больше 60 тысяч рублей. При таких суммах это, конечно, мелочь, но приятно.

Дети Галустяна, Бородиной и Мартиросяна учатся за 700 тысяч рублей в год

Звезды телеканала ТНТ выбрали для детей школу скромнее по сравнению с Лободой и Лорак, хотя гимназию им. Е. М. Примакова в Одинцовском районе Московской области бюджетной не назовешь. Обучение здесь стоит 700 тысяч рублей в год не зависимо от того, в какой класс идет ребенок. Из этой суммы 200 тысяч идут на развитие материальной базы гимназии, а 500 — непосредственно стоимость образования. Платить нужно не сразу полмиллиона, а согласно графику платежей.

В этой гимназии учатся обе дочери комика Михаила Галустяна — 9-летняя Эстелла и 7-летняя Элита. За обеих девочек звездный папа отдает сумму, эквивалентную стоимости обучения одной наследницы его коллеги по цеху Александра Реввы. Компанию Эстелле и Элите составляет старшая дочь телеведущей Ксении Бородиной Маруся (10 лет — Прим. Ред.) и дети юмориста Гарика Мартиросяна — 15-летняя Жасмин и 10-летний Даниэль.

Сын Анфисы Чеховой пойдет в первый класс в государственную школу

В противовес огромным суммам за обучение расскажем про телеведущую Анфису Чехову. В этом году ее сын Соломон идет в первый класс. Звездная мама решила пристроить наследника в обычную государственную школу, о чем рассказала корреспонденту портала Teleprogramma.pro.

«Мы идем в обычную хорошую государственную школу с уклоном на английский язык. Там ускоренная программа — он будет учиться не четыре года в начальных классах, а три — программу за первый и второй класс дети пройдут за один год.

Соломон недавно вернулся из Грузии, поэтому я сама купила ему одежду, рюкзаки, канцелярские принадлежности. Я думаю, что он еще пока не понимает, что с ним будет происходить», — прокомментировала Анфиса Чехова.

Читатели, а сколько вы тратите денег на обучение детей? Сколько денег уходит на то, чтобы собрать ребенка в школу, на репетиторов и подготовительные занятия? Давайте посчитаем вместе!