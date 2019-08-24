Редкий случай: Лобода показала фото с младшей дочерью

Светлана Лобода порадовала поклонников редкими кадрами. В свой блог звезда выложила две фотографии с младшей дочерью Тильдой.

Снимки сделаны в самолете. Певица на кадрах держит годовалую малышку на руках. И мама, и дочь одеты в белое. Видно, что девочка – большая непоседа, на обоих фотографиях она куда-то стремится, Лобода старается занять свою наследницу.

Напомним, имя отца девочки звезда не раскрывает, но в народе бытует мнение, что это Тилль Линдеманн, солист рок-группы Rammstein. Приверженцы этой версии отмечают, что имя девочки созвучно с именем известного музыканта.

Родилась Тильда 24 мая 2018 года в Лос-Анджелесе. С музыкантом Светлана познакомилась в Баку в 2017 году на фестивале «Жара». Их периодически замечали вместе как в России, так и за рубежом. Последний раз Лободу видели на концерте Rammstein. Вначале она созерцала представление из отдельной ложи, а потом направилась к нему в гримерку.

Куда полетела Лобода с младшей дочерью в настоящее время – неизвестно.

Напомним, у певицы есть также 8-летняя дочь Евангелина от бывшего гражданского мужа танцора Андрея Царя. Официально замужем певица ни разу не была.