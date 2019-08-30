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Лолита рассказала, почему не хочет новой любви

Певица не верит, что клин вышибается клином.

Лолита рассказала, почему не хочет новой любви
ЛОЛИТА. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Новость о расставании Лолиты и ее супруга Дмитрия Иванова, который младше певицы на 12 лет, стала полной неожиданностью для всех. Ведь пара считалась чуть ли не примерной. Однако, как призналась артистка, были в отношениях и свои «беды». Сейчас, когда развод оказался неминуем, певица старается научиться жить без любимого человека дальше.

Как рассказала звезда в эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro, получается это не всегда. Отразился переживаемый стресс и на здоровье певицы, но окунаться с головой в новый скороспелый роман Лолита Милявская не хочет, как не хочет пока и новой любви.

«Мой муж еще не вышел из моего сердца. Да и потом, я уже взрослая женщина. Если бы это было лет 30 назад, я бы сразу отправилась на поиски, чтобы доказать, какая я крутая. И договорилась бы с каким-нибудь крутым парнем, бодибилдером, представить его своим мужчиной», — рассказывает журналисту портала звезда.

Но все это, по мнению артистки, детство. Бороться, стараться сохранить отношения жизненно необходимо, пока они есть, а если уже ничего не получается, то в этом случае нужно просто время. Ведь не пережитые старые отношения могут испортить жизнь другому хорошему человеку.

«Клин клином не вышибается…», — констатирует Лолита.

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Лолита рассказала, почему не хочет новой любви
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