Водянова опубликовала снимок с «особенной» дочкой Хакамады

Наталья Водянова не понаслышке знает, как трудно приходится людям, страдающим аутизмом и ДЦП. Младшая сестра модели Оксана родилась с этими заболеваниями. Девушка видела, как трудно было ей в детстве в обществе. Особенно это касалось школы. В итоге супермодель основала благотворительный фонд «Обнаженные сердца», чтобы помочь семьям, где тоже есть «особенные» дети. Звезда подиумов регулярно напоминает о существующих проблемах, организовывая различные мероприятия по сбору средств.

больше по теме Водянова сделала забавное фото с пятилетним сыном от Антуана Арно Модель провела время с наследником в парке.

На одном из таких светских раутов присутствовала дочка Ирины Хакамады Мария Сироткина. Девушке уже 22 года, но она научилась жить самостоятельно, работать и долгое время строила отношения с молодым человеком, несмотря на синдром Дауна. 5 сентября Водянова опубликовала архивное фото, на котором запечатлена в алом платье на благотворительном вечере вместе с Марией и экс-возлюбленным девушки Владом Ситдиковым. Тогда они еще были парой.

Наталья поздравила всех с Международным днем благотворительности. «Хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто каждый день делает этот мир чуточку лучше, чище, добрее. Делать добро — это круто!» — написала она. «Две милашки по обе стороны от меня обручились после выступления на love Ball Arabia», — вспомнила модель.

Однако весной этого года дочь Хакамады рассталась со своим избранником, с которым была вместе больше двух лет. По словам девушки, они не сошлись характерами. Несмотря на это, поклонники восхитились моделью, которая помогает особенным людям. «Наташа, вы ангел! Как же приятно понимать, что есть такие люди, как вы, среди нас», «И фото очень крутое, у вас прям очень гармонично сочетаются наряды между собой», «Наташа, спасибо вам за ваше доброе сердце», — прокомментировали пост подписчики.

А вы участвовали в благотворительных акциях?