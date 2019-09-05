ЗВЕЗДЫ

Водянова опубликовала снимок с «особенной» дочкой Хакамады

Модель в соцсети поздравила всех с Днем благотворительности.

Водянова опубликовала снимок с «особенной» дочкой Хакамады
Наталья Водянова. фото: globallookpress.com

Наталья Водянова не понаслышке знает, как трудно приходится людям, страдающим аутизмом и ДЦП. Младшая сестра модели Оксана родилась с этими заболеваниями. Девушка видела, как трудно было ей в детстве в обществе. Особенно это касалось школы. В итоге супермодель основала благотворительный фонд «Обнаженные сердца», чтобы помочь семьям, где тоже есть «особенные» дети. Звезда подиумов регулярно напоминает о существующих проблемах, организовывая различные мероприятия по сбору средств.

На одном из таких светских раутов присутствовала дочка Ирины Хакамады Мария Сироткина. Девушке уже 22 года, но она научилась жить самостоятельно, работать и долгое время строила отношения с молодым человеком, несмотря на синдром Дауна. 5 сентября Водянова опубликовала архивное фото, на котором запечатлена в алом платье на благотворительном вечере вместе с Марией и экс-возлюбленным девушки Владом Ситдиковым. Тогда они еще были парой.

Наталья поздравила всех с Международным днем благотворительности. «Хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто каждый день делает этот мир чуточку лучше, чище, добрее. Делать добро — это круто!» — написала она. «Две милашки по обе стороны от меня обручились после выступления на love Ball Arabia», — вспомнила модель.

Однако весной этого года дочь Хакамады рассталась со своим избранником, с которым была вместе больше двух лет. По словам девушки, они не сошлись характерами. Несмотря на это, поклонники восхитились моделью, которая помогает особенным людям. «Наташа, вы ангел! Как же приятно понимать, что есть такие люди, как вы, среди нас», «И фото очень крутое, у вас прям очень гармонично сочетаются наряды между собой», «Наташа, спасибо вам за ваше доброе сердце», — прокомментировали пост подписчики.

А вы участвовали в благотворительных акциях?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Благотворительностьдочь ХакамадыИрина ХакамадаНаталья Водянова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Водянова опубликовала снимок с «особенной» дочкой Хакамады
Интересно?
Поделись с друзьями: