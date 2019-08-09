«Особенная» дочь Хакамады показала пластичный танец на вечеринке в Каннах

Ирина Хакамада счастлива в браке с Владимиром Сиротинским, с которым воспитала «особенную» дочь Марию. Девочка родилась с синдромом Дауна, но это не помешало ей вырасти доброй, самостоятельной и отзывчивой. Если первое время политик прятала наследницу от общественности, то потом стала брать ее даже на светские мероприятия. Не так давно девушка рассталась с возлюбленным и устроилась на новую работу.

больше по теме Хакамада в блестящем костюме с перьями повеселилась на вечеринке Журналистка показала, что в 64 года еще может зажигательно танцевать.

В первых числах августа Хакамада оправилась в долгожданный отпуск с семьей. Они приехали во Францию, где уже успели покататься на карусели.

Несмотря на то, что Ирине уже 64 года, она не перестает демонстрировать, что умеет веселиться. Похоже, что дочь пошла по ее стопам, унаследовав открытость и смелость. Хакамада привела ее на вечеринку, которая прошла на побережье в Каннах. Там Мария с удовольствием потанцевала.

Примечательно, что в какой-то момент к девушке подошел привлекательный молодой человек. Он взял ее на руки и закружил. Затем дочь Хакамады продолжила с ним двигаться в такт музыке, показывая пластичность своего тела. Как известно, она уже давно увлекается танцами живота. То, как наследница «зажигала» Ирина засняла на камеру. Похоже, что она была совсем не против, чтобы девушка развеялась. Поклонники пришли в восторг от видео.

«Хахаха она танцует с вашими движениями, молодчинка», «Вааау, Машуня, жгет. Мамины движения», «Класс! Пусть ваша дочь всегда будет такой жизнерадостной. Вы прекрасная женщина и мать!», «Просто танец, просто позитивные эмоции, просто весело», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Мария больше двух лет она встречалась с таким же «особенным» молодым человеком Владом Ситдиковым. Они даже планировали сыграть свадьбу, но внезапно расстались. Теперь сердце девушки свободно.

Как вам танец Марии Сиротинской?