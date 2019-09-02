ЗВЕЗДЫ

Со скалкой и в фартуке: Водянова показала архивный кадр с сыном Виктором

Ранее модель призналась, что сама ведет домашний быт.

Со скалкой и в фартуке: Водянова показала архивный кадр с сыном Виктором
Наталья Водянова (Фото: Globallookpress.com)

37-летняя Наталья Водянова поздравила всех школьников и их родителей с началом нового учебного года. Сама модель воспитывает пятерых детей: первенцу знаменитости — сыну Лукасу — в декабре исполнится 18 лет. Кроме того, у Натальи подрастает тринадцатилетняя дочь Нева и одиннадцатилетний Виктор. Старших наследников Водянова родила от экс-возлюбленного Джастина Портмана.

В отношениях с французским бизнесменом Антуаном Арно на свет появились младшие сыновья: Максим, ему пять лет, и Роман, ему три годика. На личной страничке в Instagram Наталья опубликовала архивное фото, на котором она запечатлена с маленьким Виктором. В кадре модель позирует со скалкой и в переднике. Ранее манекенщица признавалась, что сама ведет домашний быт. По словам Натальи, ее возлюбленный некомфортно ощущает себя на кухне, а его коронным блюдом можно назвать только яичницу. Именно поэтому Водянова лично контролирует все вопросы, связанные с питанием и семейным меню.

Модель уверена, что каждая мама неплохо разбирается в том, какие продукты подходят ее детям. Несмотря на то, что Наталья вполне может доверить этот вопрос опытным нянечкам, избранница французского предпринимателя предпочитает знать, что происходит в ее доме. А кухню супермодель называет женским пространством.

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Звездные детиНаталья Водянова

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Со скалкой и в фартуке: Водянова показала архивный кадр с сыном Виктором
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