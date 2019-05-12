«Особенная» дочь Ирины Хакамады заявила о расставании с женихом

Раньше Ирина Хакамада оберегала свою дочь Марию Сиротинскую от общественности. Некоторое время она не появлялась с ней на публике, но потом журналистка пересмотрела свои взгляды и стала брать девочку с собой на светские мероприятия. Сейчас ее наследнице уже 21 год. В интервью Хакамада не раз признавалась, что Мария желанный ребенок. Благодаря своим методам воспитания, политик смогла вырастить воспитанную девушку.

Дочь Ирины родилась с синдромом Дауна, но это не помешало ей стать самостоятельной личностью. Девушка любит танцевать, участвует в фотосессиях и модных показах. Больше двух лет она встречалась с таким же «особенным» молодым человеком Владом Ситдиковым — чемпионом мира по жиму штанги лежа среди юниоров. Они почти все делали вместе. В 2017 году влюбленные заявили, что хотят пожениться. Тогда Хакамады не стала выступать против такого решения, но посоветовала молодым людям не торопиться.

И вот на днях пользователи Сети заметили, что Влад перестал публиковать фото с возлюбленной. Мария также перестала выкладывать совместные снимки с женихом. Зато у нее появились кадры, на которых она запечатлена в обнимку с подтянутым и мускулистым мужчиной. Как оказалось, это ее новый избранник Артем Турчинский. «Это мой любимый парень», — призналась Мария. Она добавила, что Влад ей больше не нравится, так как влюблена она в другого.

На фото наследница Хакамады запечатлена со своим новым возлюбленным на даче в Подмосковье, где она проводит майские праздники. Поклонники были удивлены таким новостям. Многие сначала решили, что девушка шутит, но позже она пояснила, почему рассталась с женихом. «Пусть мучается! Мне на него все равно. Мы не сошлись характерами, поэтому и расстались», — заявила Мария в комментариях.

Судя по последним публикациям, с Артемом она познакомилась благодаря театру, в котором играет. Молодой мужчина тоже является актором.