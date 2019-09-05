13 лет вместе: Гришаева поделилась свадебным фото с мужем

Нонна Гришаева — известная актриса театра и кино. На сцене она блистает в разных образах, а в обычной жизни предпочитает выглядеть стильно, но сдержанно. Не первый год женщина состоит в браке с актером Александром Нестеровым. Она не любит придавать личную жизнь огласке, поэтому редко публикует семейные фото. Однако этим летом артистке удалось провести время с семьей в Италии, Финляндии, а также в Каннах.

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5 сентября Гришаева празднует годовщину со дня свадьбы. В честь такого события она поделилась редким фото со своего бракосочетания. На снимке ее супруг запечатлен в светлом костюме. К нему нежно прижимается Нонна, облаченная в свадебное платье из легкой ткани с кружевами. Влюбленные позировали на улице в Праге.

«13 лет назад», — написала актриса.

Поклонники восхитились снимком. Они поздравили супругов с кружевной свадьбой. «Просто дети на фото, поздравляю», «Вообще не меняешься! Красавица», «Красивая пара! Наши поздравления! Гармонии, любви и взаимопонимания вашей семье», «Ой, какие хорошенькие», «Будьте счастливы, как минимум ещё столько же», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что у Гришаевой и ее мужа есть 12-летний сын Илья. Также от первого брака у актрисы есть 23-летняя дочка Анастасия. Она живет в Одессе, куда Нонна не всегда может приехать. Однако недавно они увиделись в Каннах, где смогли провести время вместе.

А вы храните свои свадебные снимки?