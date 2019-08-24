Нонна Гришаева вместе с 23-летней дочкой вышла в свет в Каннах

Нонна Гришаева этим летом попыталась как можно больше времени провести с семьей. Она то и дело делилась трогательными фото с мужем Александром Нестеровым, с которым состоит в браке 18 лет, а также с сыном Ильей. А вот попытка навести 23-летнюю дочку Анастасию не увенчалась успехом. Актрису не пустили на территорию Украины. Однако недавно ей удалось это исправить. Наследница звезды сама приехала к маме.

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Еще недавно Нонна была в Италии и рыбачила в Финляндии, а теперь оказалась в Каннах. Именно там она вышла в свет со взрослой дочкой. Они позировали на красной дорожке вместе. Актриса была облачена в вечернее платье изумрудного цвета, а ее наследница в приталенном платье-макси без рукавов пастельного оттенка.

«Ну вот и мы с Настей добрались до знаменитой Каннской красной дорожки! Однажды ,23 года назад, я не смогла сюда приехать представлять нашу картину „Место на земле“ по причине того, что Настенька находилась во мне. А посему наше с ней появление сегодня в дуэте вполне логично», — поделилась Гришаева.

На этот раз они посетили фестиваль Русского искусства. Поклонники отметили, что звезда мюзиклов потрясающе выглядит, а дочка унаследовала ее красоту. «Прекрасные! Вы, Нонночка, такая молоденькая, как старшая сестра!», «Уважаемая Нонна Валентиновна, вам очень идёт эта причёска», «Ой, какая у вас уже взрослая доченька! Она просто красотка, вся в маму», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, на следующий день Гришаева обнаружила, что напротив гостиницы, где она остановилась, организовали блошиный рынок. Она прогулялась по нему с камерой в руках. «Что тут только нет: и скафандры, и вазочки, ложечки, картины. Я уже кое-что прикупила. Есть афиши с Каннского фестиваля. Праздник души», — рассказала актриса. В кадр попала и ее дочка. На этот раз она была облачена в полосатое платье и кокетливую шляпку.

Как вы считаете, дочка Нонны похожа на свою маму?