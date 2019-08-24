ЗВЕЗДЫ

Нонна Гришаева вместе с 23-летней дочкой вышла в свет в Каннах

Актриса позировала с наследницей в вечернем платье.

Нонна Гришаева вместе с 23-летней дочкой вышла в свет в Каннах
Нонна Гришаева. фото: globallookpress.com

Нонна Гришаева этим летом попыталась как можно больше времени провести с семьей. Она то и дело делилась трогательными фото с мужем Александром Нестеровым, с которым состоит в браке 18 лет, а также с сыном Ильей. А вот попытка навести 23-летнюю дочку Анастасию не увенчалась успехом. Актрису не пустили на территорию Украины. Однако недавно ей удалось это исправить. Наследница звезды сама приехала к маме.

Еще недавно Нонна была в Италии и рыбачила в Финляндии, а теперь оказалась в Каннах. Именно там она вышла в свет со взрослой дочкой. Они позировали на красной дорожке вместе. Актриса была облачена в вечернее платье изумрудного цвета, а ее наследница в приталенном платье-макси без рукавов пастельного оттенка.

«Ну вот и мы с Настей добрались до знаменитой Каннской красной дорожки! Однажды ,23 года назад, я не смогла сюда приехать представлять нашу картину „Место на земле“ по причине того, что Настенька находилась во мне. А посему наше с ней появление сегодня в дуэте вполне логично», — поделилась Гришаева.

На этот раз они посетили фестиваль Русского искусства. Поклонники отметили, что звезда мюзиклов потрясающе выглядит, а дочка унаследовала ее красоту. «Прекрасные! Вы, Нонночка, такая молоденькая, как старшая сестра!», «Уважаемая Нонна Валентиновна, вам очень идёт эта причёска», «Ой, какая у вас уже взрослая доченька! Она просто красотка, вся в маму», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, на следующий день Гришаева обнаружила, что напротив гостиницы, где она остановилась, организовали блошиный рынок. Она прогулялась по нему с камерой в руках. «Что тут только нет: и скафандры, и вазочки, ложечки, картины. Я уже кое-что прикупила. Есть афиши с Каннского фестиваля. Праздник души», — рассказала актриса. В кадр попала и ее дочка. На этот раз она была облачена в полосатое платье и кокетливую шляпку.

Как вы считаете, дочка Нонны похожа на свою маму?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездные будниЗвездные детиКанныНонна Гришаева

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Нонна Гришаева вместе с 23-летней дочкой вышла в свет в Каннах
Интересно?
Поделись с друзьями: