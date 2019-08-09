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Трогательный кадр: Нонна Гришаева поделилась снимком с мужем и сыном

Актриса отпраздновала день рождения супруга в в столичном ресторане.

Трогательный кадр: Нонна Гришаева поделилась снимком с мужем и сыном
Нонна Гришаева. фото: globallookpress.com

Нонна Гришаева в июле отметила 48-летие. Поклонники не перестают поражаться тому, как молодо выглядит актриса в столь зрелом возрасте. Ко всему прочему, она обладает утонченным вкусом стиля. Артистка всегда подчеркивает свои достоинства, выбирая элегантные и порой броские наряды.

9 августа супруг Нонны Александр празднует день рождения. В честь этого события вся семья отправилась в столичный ресторан, чтобы поднять бокалы за именинника. Актеру и музыканту исполнилось 36 лет. Гришаева поздравила его не только лично, но и в соцсети. Она опубликовала фото, сделанное в ресторане. В кадре актриса нежно обнимает избранника, а самих супругов обнимает их подросший сын. Семья выглядела очень счастливой.

«С днём рождения, любимый. И пусть все твои желания и мечты исполняются!.. Главное- дерзай, а мы рядом», — обратилась она к имениннику.

Поклонникам редко удается увидеть близких Нонны, поэтому от снимка они пришли в восторг. Конечно, многие поздравили Нестерова со знаменательным событием. «Какой скромняшка он у вас, с праздником вашу половинку», «Безграничного счастья вашей семье», «Нонна, вы супер!», «Какой у вас красивый сын», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что также у Гришаевой есть дочка Анастасия от первого брака с Антоном Деровым. Этим летом она хотела навестить 23-летнюю наследницу и свою маму Маргариту Евгеньевну, но актриса не смогла попасть в Одессу. Все что осталось ей, это передать им привет с берегов Эгейского моря, где она тогда отдыхала.

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Трогательный кадр: Нонна Гришаева поделилась снимком с мужем и сыном
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