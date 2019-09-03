Гришаева призналась, что не уделяла должного внимания воспитанию дочери

Актриса Нонна Гришаева стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии у ведущей она рассказала о своих детях. Напомним, что в первом браке у нее на свет появилась дочь Анастасия. Сейчас ей уже 23 года. От второго брака спустя десять лет родился сын Илья.

«Я многое упустила при воспитании дочери. Уделяла чересчур много внимания своей карьере. Когда на свет появился сын Илья, то я решила кардинально сменить жизненные приоритеты. Мне хотелось лично увидеть, как сын скажет первое слово, как начнет ходить», — заметила звезда.

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Как сказала Гришаева, как только она решила сменить вектор в сторону семьи, то на нее сразу посыпались интересные предложения о работе. Она снялась в таких картинах, как «День выборов», «Папины дочки» и «Большая разница», которые и принесли ей наибольший успех.

Также популярная актриса рассказал о своих страхах. По ее словам, она очень сильно боится высоты. «С парашютом никогда бы не прыгнула. Или, к примеру, с тарзанки. Мне в жизни и без этого хватает адреналина. Также я никогда не смотрю фильмов ужасов. Впрочем, однажды мне пришлось наступить на горло собственной песне. В одном из спектаклей пришлось подниматься над сценой. Так я хоть частично преодолела страх высоты», — заметила звезда.