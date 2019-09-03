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Гришаева призналась, что не уделяла должного внимания воспитанию дочери

По словам актрисы, реабилитироваться она смогла со вторым ребенком.

Гришаева призналась, что не уделяла должного внимания воспитанию дочери
Гришаева рассказала о своих детях и их воспитании/globallookpress.com

Актриса Нонна Гришаева стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии у ведущей она рассказала о своих детях. Напомним, что в первом браке у нее на свет появилась дочь Анастасия. Сейчас ей уже 23 года. От второго брака спустя десять лет родился сын Илья.

Нонна Гришаева. Фото
Гришаева рассказала о своих детях/globallookpress.com

«Я многое упустила при воспитании дочери. Уделяла чересчур много внимания своей карьере. Когда на свет появился сын Илья, то я решила кардинально сменить жизненные приоритеты. Мне хотелось лично увидеть, как сын скажет первое слово, как начнет ходить», — заметила звезда.

Как сказала Гришаева, как только она решила сменить вектор в сторону семьи, то на нее сразу посыпались интересные предложения о работе. Она снялась в таких картинах, как «День выборов», «Папины дочки» и «Большая разница», которые и принесли ей наибольший успех.

Также популярная актриса рассказал о своих страхах. По ее словам, она очень сильно боится высоты. «С парашютом никогда бы не прыгнула. Или, к примеру, с тарзанки. Мне в жизни и без этого хватает адреналина. Также я никогда не смотрю фильмов ужасов. Впрочем, однажды мне пришлось наступить на горло собственной песне. В одном из спектаклей пришлось подниматься над сценой. Так я хоть частично преодолела страх высоты», — заметила звезда.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваНонна Гришаева

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Гришаева призналась, что не уделяла должного внимания воспитанию дочери
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