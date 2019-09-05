ЗВЕЗДЫ

Бузова подстриглась после негативного высказывания Бородиной

Телеведущая раскритиковала тех, кто наращивает волосы. Поклонники решили, что коллега приняла это на свой счет.

Бузова подстриглась после негативного высказывания Бородиной
Ольга Бузова и Ксения Бородина. фото:.instagram.com/borodylia/, instagram.com/buzova86/

Ольга Бузова не боится экспериментировать с внешностью. За время участия ее в проекте «Дом-2» девушка преобразилась из блондинки с длинными волосами до знойной брюнетки, которая носит каре. А не так давно она нарастила длинные волосы, сделав окрашивание омбре. С локонами ниже лопаток звезда проходила около месяца.

Примечательно, что на фоне преображения Ольги негативно высказалась о тех, кто наращивает волосы, ее коллега Ксения Бородина. Она заявила, что это «колхоз» и ненастоящие волосы давно стали моветоном. Ко всему прочему, ведущая уверена, что мужчины не любят наращенные локоны. Она и сама в свое время делала эту процедуру, но теперь предпочитает естественность. Как ни парадоксально, в этот же день Бузова отправилась в салон и обновила прическу.

На новом фото она предстала с укороченными и покрашенными в шоколадный оттенок локонами. Многим поклонникам понравилось преображение девушки. Однако они сомневаются, что она избавилась от всех наращенных волос. По мнению подписчиков, Ольга для придания объема оставила некоторое количество не своих прядей. Но, по крайней мере, они стали выглядеть более естественно.

«Я ждала этого возвращения в этот цвет! Он тебе безумно идёт», «Очень здорово без нарощенных», «Длина своя, но нарощенные волосы присутствуют однозначно», «Почему-то была уверена, что это произойдёт. Бузова тоже посмотрела сторис Бородиной», «Тебе так больше всего идёт! Прям девочка-девочка», — прокомментировали пост подписчики.

А вы когда-нибудь наращивали волосы?

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Звездный стильКсения БородинаОльга Бузовасмена имиджа

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Бузова подстриглась после негативного высказывания Бородиной
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