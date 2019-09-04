Бузова отказалась оплачивать долг отца перед налоговой

Ольга Бузова не только известная телеведущая, но и певица. Ко всему прочему в прошлом году она открыла ресторан в центре столицы, а также регулярно выпускает одежду собственного бренда. За последние несколько лет доходы девушки так сильно выросли, что она стала часто попадать в списки богатейших людей в России. Не так давно она купила квартиру своей маме в Санкт-Петербурге, а вот ее отец перебрался жить в Москву и стал работать айтишником.

Накануне появилась информация, что родитель Бузовой задолжал налоговой службе 35 тысяч рублей. Он зарегистрировал свое ИП и каждый год должен платить налог. Сообщалось, что мужчина уже четыре года не гасит долг. Однако директор Ольги Антон Богославский заявил порталу Teleprogramma.pro, что желтая пресса выдумала эту историю ради пиара. Он заверил, что на самом деле никаких многолетних долгов у отца знаменитости нет. По его словам, так долго приставы не стали бы ждать и уже бы взыскали нужную сумму.

Позже представитель Бузовой заявил, что девушка гасить долга своего папы не будет. Как отметил мужчина, Игорь Бузов сам разберется со своими проблемами, сообщает телеграм-канал Mash. Родитель телеведущей якобы просто забыл заплатить налог и сделает это в ближайшее время.

Добавим, что сама Ольга еще весной этого года приобрела пятую квартиру в Москве. Последняя купленная ею недвижимость обошлась звезде в 60 миллионов рублей. Однако сама девушка предпочитает жить в съемном жилье. За него она отдает каждый месяц 200 тысяч рублей. Похоже, что помогать отцу Бузова отказалась не из-за финансовых трудностей.

А вы помогаете своим родителям финансово?